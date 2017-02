보이그룹 바시티가 음악 방송에서 화려한 군무를 나타냈다.바시티는 4일 ‘U r my only one’의 무대를 MBC 음악프로그램 ‘쇼! 음악중심’에서 펼쳤다. 흰색 바탕에 검은색, 빨간색의 체크무늬 의상을 입은 이들은 멤버마다 하나하나 색다른 매력을 나타내며 글로벌 아이돌의 위용을 보여줬다.‘U r my only one’은 프로듀싱팀 크레이지 사운드의 똘아이박과 피터팬, 미친기집애가 함께 만든 곡으로 어반 힙합트릭의 일렉트로닉 사운드가 두드러진 노래다.한편 바시티는 올해 ‘ROUND ONE’으로 데뷔해 활발한 활동을 보이고 있다.