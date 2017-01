배우 존 허트가 췌장암 투병 중 별세하며 그가 어떤 작품에서 활약했는지 영화팬들의 관심이 높아지고 있다.존 허트는 1962년 영화 'The Wild and the Willing'으로 처음 영화에 출연했다.이후 많은 영화에 출연한 그는 1978년 '미드나닛 익스프레스'로 제 51회 미국 아카데미 시상식 남우조연상 후보에 올랐고 제 32회 영국 아카데미 시상식과 제 36회 골든 글로브 시상식 남우조연상을 받았다.또 존 허트는 1981년 '엘리펀트 맨'에서 주연 존 메릭 역을 열연해 제 53회 미국 아카데미 시상식 남우주연상 후보에 노미네이트 됐고 제 34회 영국 아카데미 시상식 남우주연상을 수상하는 영광을 안았다.특히 그는 '에일리언' '콘택트' '해리포터' 시리즈, '브이 포 벤데타' '인디아나 존스: 크리스탈 해골의 왕국' '설국열차' 등 수 많은 영화에서 맹활약을 펼쳤다.한편 존 허트는 2012년 제 65회 영국 아카데미 시상식에서 공로상을 받아 눈길을 모았다.