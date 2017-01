그룹 바시티가 SBS 음악프로그램 '인기가요'에 출연해 'U r my only one'를 부르며 칼군무를 뽐냈다.22일 오후 방송된 '인기가요'에서는 바시티가 강렬한 레드 의상을 입고 등장해 완벽한 퍼포먼스로 팬들의 시선을 사로잡았다.바시티의 ‘U r my only one’은 프로듀싱팀 크레이지 사운드의 똘아이박과 피터팬, 미친기집애가 함께만든 곡으로 어반 힙합비트에 일렉트로닉 사운드가 접목된 트렌디한 사운드, 서정적인 가사와 중독성 있는 후렴구가 인상적인 노래다.한편 이날 '인기가요'에서는 바시티, 보너스베이비, 아이(I), MIXX, 디셈버, NCT127, 소나무, 우주소녀, 헬로비너스, CLC, 악동뮤지션, 세븐틴, 니엘, 라비, AOA, 서현, 신화가 출연했다.