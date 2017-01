그룹 바시티가 21일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'(이하 음악중심)에서 'U r my only one'으로 무대를 선보였다.이날 '음악중심' 무대에 오른 바시티는 유니크한 의상을 입고 등장했다. 바시티는 신인답지 않은 강렬한 퍼포먼스로 무대를 압도했다.'U r my only one'은 어반 힙합비트에 일렉트로닉 사운드가 접목된 트렌디한 사운드, 서정적인 가사와 중독성 있는 후렴구가 인상적인 노래다.한편 이날 '음악중심'에는 서현, 니엘, 신화, AOA, CLC, NCT 127, 헬로비너스, 소나무, 에이프릴, 배다해, 아이, 바시티, 보너스베이비, 브로맨스, 드림캐쳐, MIXX, 인아 등이 출연했다.