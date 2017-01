'뮤직뱅크'에서 그룹 바시티가 화려한 퍼포먼스로 심장을 저격했다.20일 오후 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에서는 바시티가 'U r my only one' 무대를 펼쳤다.이날 바시티 멤버들은 블랙과 레드로 어우러진 의상을 입고 남성미 가득한 카리스마를 과시했다. 또한 바시티는 비트에 딱 맞춘 군무로 흥겨운 무대를 완성했다.한편 이날 '뮤직뱅크'에는 AOA, BP라니아, CLC, L.U.B, NCT 127, 니엘, 드림캐쳐, 라비, 믹스, 바시티, 배다해, 보너스베이비, 서현, 세븐틴, 소나무, 신화, 아이(I), 에이프릴, 인아, 펜타곤, 헬로비너스 등이 출연했다.