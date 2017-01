유명 DJ 하드웰이 박명수가 불법 음원을 무단으로 사용했다고 의혹을 제기하며 해와 팬들에게 비난 받고 있다.이번 논란은 해외 유명 DJ 하드웰이 17일 자신의 SNS에 "DJ가 '하드웰 온에어'를 클럽에서 틀었을 때(When the DJ's play @Hardwellonair in the club)"라며 박명수의 공연 영상을 게재했다.문제는 하드웰이 운영하는 팟캐스트 프로그램에서 음원을 무단추출했다는 의혹이다.해외트위터리안들은 "믿을 수 없다", "돈을 지불하지 않고 사용하다니", "어처구니 없는 일이다", "오 마이 갓"등 야유를 보내고 있다.