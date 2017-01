'꽃보다 남자 The Musical'이 2월 24일(금) 국내 초연을 확정 짓고, 캐스팅을 공개해 화제다.'꽃보다 남자'는 1992년부터 2003년까지 12년간 가미오 요코가 일본 '슈에이샤'의 격주간 만화잡지 '마가렛'에 연재한 전설적인 작품이으로 국내에서도 이민호, 구혜선 주연의 드라마로 방송돼 큰 사랑을 받은 바 있다.이번 공연을 위해 일본 내에서도 드림팀으로 불리는 최고의 크리에이티브팀이 의기투합해 극의 완성도를 높일 예정이다.'꽃보다 남자 The Musical'에는 이창섭-켄-김지휘-이민영-성민-정휘-김태오-제이민-민이 캐스팅돼 눈길을 끌고 있다.이에 팬들은 "정휘 꽃길만 걷길(soon****)" "이창섭 첫 뮤지컬 응원할게요(shli****)" "몇번이고 갈게요(sldk****)" "드라마는 끝까지 못봤는데 보러 가야겠다(alic****)" "창섭, 첫 도전 열심히 준비해서 뮤지컬로도 인정받았으면 좋겠다(alsr****)" "캐스팅 대박이다, 꼭 보러 갈게요(lsuk****)"등 다양한 반응을 보였다.한편, '꽃보다 남자 The Musical'은 오는 2월 24일부터 5월 7일까지 홍익대 대학로 아트센터 대극장에서 공연되며, 티켓은 오는 18일 오전 11시부터 인터파크와 YES24를 통해 구입할 수 있다.