그룹 바시티가 '인기가요'에서 여심을 사로잡는 무대를 공개했다.바시티는 8일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서 타이틀곡 'U r my only one'로 칼군무를 선보여 시선을 모았다.이날 바시티의 멤버들은 하얀색의 후드 티셔츠를 착용한 채 화려한 칼군무를 뽐내 신인답지 않는 패기를 선보였다.타이틀 곡 'U r my only one'은 어반 힙합비트에 일렉트로닉 사운드가 접목된 트렌디한 사운드, 서정적인 가사와 중독성 있는 후렴구가 인상적인 곡이다.한편 이날 '인기가요'에는 빅뱅, AOA, 악동뮤지션, 세븐틴, 에이프릴, 업텐션, NCT127, 디셈버, 우주소녀, 빈챈현스, 펜타곤, MIXX, 보너스베이비, 바시티가 출연했다.