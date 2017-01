가수 엄정화가 'Watch Me Move'로 8년만의 '유희열의 스케치북' 무대를 가졌지만 꽤나 아쉬운 무대를 보였다.8일 방송된 KBS2 '유희열의 스케치북'에서는 엄정화가 'Watch Me Move'의 퍼포먼스를 선보여 팬들의 호응을 이끌었다.이날 그는 댄서들과 통일된 의상 콘셉트로 무대에 올라 여전한 댄스실력과 퍼포먼스로 무대를 꾸몄지만 예전같지 않은 보컬로 부족한 모습을 드러냈다. 노래 도중 숨이 찬 듯한 모습과 부정확한 음정을 보이기도 했다.게다가 엄정화의 'Watch Me Move'는 퍼포먼스 위주의 댄스곡으로, 가창력을 중시하는 '유희열의 스케치북'과 부조화스러운 아쉬움을 남겼다.한편 이날 '유희열의 스케치북'에는 엄정화, 강승원, 성시경, 정유미, 헤이즈, 헬로봉주르가 출연해 각기 다른 매력을 선보였다.