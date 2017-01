[데일리한국 이수정기자]8년 만에 돌아온 엄정화가 다소 아쉬운 행보를 보이고 있다.엄정화는 지난 27일 음원사이트를 통해 정규 10집 'The Cloud Dream of the Nine(구운몽)'을 발표했다.음원 공개 후 그는 일레트로닉 사운드가 특징적인 '드리머'와 '워치 미 무브'를 더블 타이틀곡으로 정하고 활동을 이어갔다.'디스코(D.I.S.C.O)'이후 8년 만에 가요계로 돌아온 엄정화는 연일 검색어에 오르는 등 뜨거운 관심을 받으며 '퀸디바'의 새로운 역사를 쓰는 듯 했다.그러나 '디스코'의 벽이 너무 높았을까. 엄정화의 10집 앨범은 화제성에 비해 낮은 음원 순위를 기록하며 아쉬움을 남겼다. 온라인 상 댓글들도 기대만큼 긍정적이지 않았다.특히 엄정화는 2016년 연말 시상식에서 '드리머' 무대를 선보인 이후 '립싱크 논란'에 휩싸이기도 했다.가창력을 포기하고 퍼포먼스에만 초점이 치우쳤다는 비판의 시선도 있었다.이번 신보는 엄정화에게도 터닝포인트가 될만한 도전이었을 것이다. 그러나 이전 앨범 '디스코'의 높은 인기에 대중의 기대감은 올라갔고, 그 기대감을 충족시켜주기에는 부족한 무대라는 평가도 있다.앞으로 남은 활동을 통해 엄정화가 '디스코'라는 산을 넘는 퍼포먼스와 가창력을 보여줄 수 있을지, 관심이 집중되고 있다.