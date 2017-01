BP라니아가 중국 시장에서 크게 주목받고 있다.BP라니아는 일찍부터 타이틀곡 'Start a Fire'가 중국 최대 포털사이트인 바이두 차트 6위, 인위에타 차트 3위를 기록해 인기를 자랑하고 있다.라니아는 'Demonstrate' 앨범을 활동했던 멤버 혜미, 슬지, 알렉산드라 외 기존 라니아의 오리지날 멤버인 샘의 재합류와 따보와 지은, 유민의 영입을 마지막으로 'BP라니아'로 팀명을 바꾸며 새출발을 알렸다. BP란 블랙펄 즉 흑진주라는 뜻이며 진주 중에서도 귀한 흑진주처럼 좀더 소중한 존재로 부각되기위한 의미를 갖고 있다.이번 앨범 타이틀곡 'Start a Fire'는 복고풍의 POP 분위기에 힙합을 가미한 댄스 곡이다. 낯선이 작사, Lena Leon, Krysta Youngs가 작곡, 편곡은 그래미상 후보 작곡가인 Chris Sernel이 참여해 힘을 실었다.더블 타이틀곡인 'Make Me ah'는 '분노의 질주7' OST 수록곡 'My Angel'을 발표한 A-Done이 작곡을 맡았고, 똘아이박이 노래말을 붙였다.DR뮤직은 "이번 새로운 BP라니아의 앨범은 한국 가수 최초로 스페인 회사인 Ingeniomedia를 통해 ITunes, VEVO, Beatport, Pandora"등 전세계 60~70개국에 동시 음원 서비스를 할 것이며 앞으로의 BP라니아가 전세계활동시작을 알리는 출사표가 될 것"이라고 전하며 기대감을 불어넣었다.한편 라니아는 내일(5일)부터 더블 타이틀곡 'Start a Fire'와 'Make Me ah'으로 Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '음악중심' 등 본격 음악방송 활동을 이어 나간다. 이후에는 유럽 및 중남미 활동을 계획 중이다.