실력파 밴드 DAY6가 티저 이미지를 공개해 시선을 모으고 있다.오는 6일 신곡을 발표를 앞둔 DAY6는 오늘(3일) 공식 SNS를 통해 'EVERY DAY6' 1월 프로젝트인 'Every DAY6 January' 티저 이미지들을 선보였다.DAY6의 단체 이미지는 물론 성진, Jae, Young K, 원필, 도운 등 멤버들의 개성이 물씬 품기는 개별 티저 이미지까지 총 6장이 공개해 시선을 모으고 있다.특히 각 멤버들의 악기 연주 모습이 역동적으로 담긴 이번 티저 이미지를 통해 실력파 밴드로 인정받고 있는 DAY6의 음악적 역량을 엿보게 했다.DAY6는 최근 공개된 연간 스케줄 티저를 통해 1월부터 12월까지 매월 신곡을 발표하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 2016년 첫 신곡 공개는 1월6일로 지난해 3월 이후 10개월 만에 내는 신보라는 점에서 팬들의 기대감을 크게 높일 것으로 전망된다.DAY6는 매월 신곡 발표와 함께 2월부터 12월까지 콘서트를 개최하겠다는 프로젝트도 공개했다. 매월 신곡과 콘서트 개최 계획을 공개하며 2017년을 DAY6의 해로 만들겠다는 당찬 포부를 드러낸 셈이다.한편 그동안 2장의 앨범을 발표, DAY6 만의 감성과 뛰어난 실력을 바탕으로 탄탄한 마니아 층을 구축해온 DAY6는 오는 6일 신곡을 발표하며 ''EVERY DAY6' 프로젝트를 시작한다.