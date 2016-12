글로벌 아이돌그룹 바시티가 데뷔곡 티저 영상을 공개하며 파격적인 모습을 선사했다.30일 자정 바시티는 공식 SNS 채널을 통해 티저영상을 공개했다. 해당 영상은 헬리캠을 이용해 촬영한 군무, 마네킹 챌린지 콘셉트로 선보인 멤버들의 개성 넘치는 모습, 강렬한 레드톤을 바탕으로 펼쳐지는 퍼포먼스 등이 담겨있다.바시티의 데뷔곡 ‘U r my only one’은 프로듀싱팀 크레이지 사운드의 똘아이박과 피터팬, 미친기집애가 함께만든 곡으로 어반 힙합비트에 일렉트로닉 사운드가 접목된 트렌디한 사운드, 서정적인 가사와 중독성 있는 후렴구가 인상적인 노래다.바시티는 이 곡에서 아크로바틱한 고난도 안무 등의 파워풀하고 개성 넘치는 퍼포먼스로 기존 아이돌그룹과 차별화되는 모습을 선보이겠다는 다짐을 하고 있다.‘대표팀’을 뜻하는 바시티는 팀명을 통해 아이돌 대표그룹이 되겠다는 포부를 담았다. 메인보컬 시월을 비롯해 블릿, 리호, 다원, 승보, 윤호, 키드 등 한국 멤버 7명과 중국 멤버들인 데이먼, 씬, 재빈과 만니, 중국계 미국인 엔써니 등 12명의 멤버들로 구성됐다. 특히 팀에 영어, 불어, 중국어, 아랍어 등에 능통한 멤버들이 포진하면서 글로벌 아이돌그룹 탄생의 기반도 확보했다.5일 자정 데뷔곡 ‘U r my only one’을 공개하는 바시티는 이에 앞서 2일 오후 서울 서교동 예스24 무브홀에서 쇼케이스를 열고 가요계에 첫 선을 보인다.