실력파 밴드 DAY6가 컴백하며 팬들의 기대감을 높이고 있다.DAY6는 29일 공식 SNS를 통해 'EVERY DAY6'라는 문구와 함께 올해 일정이 담긴 캘린더 모양의 스케줄 표를 공개했다.DAY6는 이 연간 스케줄 티저를 통해 1월부터 12월까지 매월 둘째주 신곡을 발표하겠다는 계획을 공개하며 2016년 첫 신곡 공개는 1월6일로 지난해 3월 이후 10개월 만에 내는 새 앨범으로 돌아올 예정.이와 함께 이들은 매월 신곡 발표와 함께 2월부터 12월까지 콘서트를 개최하겠다는 프로젝트도 공개해 시선을 모았다. 1월엔 pre-concert로 EVERY DAY6 프로젝트의 분위기를 달굴 예정이다. 매월 신곡과 콘서트 개최 계획을 공개하며 2017년을 DAY6의 해로 만들겠다는 당찬 포부를 드러냈다.한편 DAY6는 1월6일 신곡을 발표한 이후 'EVERY DAY6' 프로젝트를 시작한다.