캐리 피셔의 사망 소식으로 애도의 물결이 일고 있다.캐리 피셔는 오늘(28일) 닷새 전 비행기에서 심장마비 증세를 호소해 병원 치료를 받던 중 숨을 거둔 것으로 알려졌다.이를 접한 네티즌들은 “kym2**** 아직 한창이신데 안타깝네요” “cilf**** 3d로 어떻게 안 되려나” “kumi**** 삼가고인의 명복을 빕니다” “cisc**** 포스가 함께하길...” “afrl**** 헐 생각도 못했는데... 삼가 고인의 명복을 빕니다” “ijon**** 당신의 죽음에 슬퍼하는 스타워즈팬들이 이렇게 많았다는 걸 알고 갔으면 좋겠다.. May the Force be with you” “sdfa**** 이런........한솔로를 따라 공주가 세상을” “kitt**** 거짓말이길 스타워즈 영화에서는 항상 어리고 예쁜 레아공주가 나오는데.. 스타워즈 주인공 세분 다 가면 정말 세상 무너진 기분 들 듯”등의 다양한 반응을 보였다.한편 캐리 피셔는 1973년 연극 'Irene'를 통해 데뷔했다.