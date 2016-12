보이그룹 보이 프렌드가 대만 MTV '최강음 파이널 공연'에서 대세 남자 그룹상을 수상했다.소속사 스타쉽 엔터테인먼트는 “보이 프렌드가 22일 대만 타이중 원만극장에서 열린 'MTV 최강음 파이널-아시아 대세 뮤직 콘서트(이하 최강음 콘서트)'에서' 참석했다”라며 이 같은 사실을 전했다.특히 보이 프렌드는 이날 바운스 (BOUNCE), 너란 여자 (Obsession),내 여자 손대지마(Don`t touch My Girl), 내가 갈게 (I`ll Be There), 약속할게 (To my Bestfriend) 등 총 5곡을 열창하는 등 화려한 무대매너로 현지 팬들을 열광시켰다.이에 보이프렌드 멤버들은 “오랜만에 대만을 다시 찾았는데 반갑게 맞이해주는 팬 여러분들 덕분에 힘내서 좋은 무대를 보여 줄 수 있었던 것 같다”라며 “유명 아시아 아티스트 선배님들과 함께 한 자리에 설수 있는 것만으로 좋은데 이렇게 영예로운 상을 주셔서 팬들에게 매우 감사하다. 앞으로 더 좋은 음악을 들려드릴 수 있게 더욱 열심히 활동 하겠다” 고 소감을 밝혔다.