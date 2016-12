우주소녀가 ‘스쿨걸’ 콘셉트 포토를 공개해 화제다.지난 22일 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 우주소녀 공식 SNS 채널을 통해 "WJSN 2017.01.04 CONCEPT PHOTO From_우주소녀 Just tell me why 손을 뻗어 닿을 수 있게"라는 글과 함께 13인의 콘셉트 포토를 공개했다.특히 사진속에서 우주소녀 멤버들은 네이비와 그레이를 매칭한 스쿨룩을 입고 청순하고 사랑스러운 매력을 발산해 시선을 모은다.소속사 측은 “이번 앨범의 콘셉트는 스쿨룩이다”라며 “이번 앨범은 소녀의 성장스토리를 담고 있으며 음악, 영상, 스타일링을 통해 이를 전달할 예정이다 많은 기대와 관심 부탁드린다”라고 전했다.한편 우주소녀는 현재 내년 1월 4일을 목표로 컴백 준비에 한창이다.