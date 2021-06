김용우 기자

올투딜리셔스의 신규 프리미엄 베이글 브랜드 ‘온베이글’이 25일부터 7일간 현대백화점 판교점 식품관에서 브랜드의 첫 팝업스토어를 진행한다고 밝혔다.브랜드 관계자는 “’More crispy, more chewy’라는 메시지를 담은 신규 브랜드 ‘온베이글’을 새로이 론칭하게 되었다”며 “이번 팝업스토어를 통해 6개월 간의 R&D 끝에 탄생시킨 베이글 4종과 크림치즈 12종, 그리고 이를 활용한 4가지의 베이글 샌드위치를 선보인다”고 말했다.프리미엄 베이글 브랜드 ‘온베이글’은 ‘국내 백화점 최단 기간 누적매출 1조원’을 달성한 현대백화점 판교점에서 팝업스토어를 통해 소비자들과 처음 만나게 된다. 이번 팝업스토어에서 선보이는 베이글 4종은 플레인, 어니언, 블루베리, 치즈로 구성되어 있으며 기호에 따라 맛을 선택해 즐길 수 있다.또한 12종의 크림치즈를 선보인다. 한국인이 즐겨 찾는 식재료인 대파와 청양고추를 활용한 크림치즈 2종(대파, 청양 베이컨)과 트렌디한 맛을 구현해낸 크림치즈 2종(민트초코, 인절미)은 ‘K-크림치즈’라는 별칭을 얻기도 했다.한편, 베이글 샌드위치와 클램차우더는 팝업스토어 기간에 만나볼 수 있는 메뉴다. 샌드위치 4종(BLT-A, 그라브락스 연어, 에그 베이컨 치즈, 필리치즈 스테이크)과 클램차우더 스프는 현장에서 즉시 조리해 신선하고 다채로운 맛을 즐길 수 있다.‘온베이글’ 팝업스토어에서는 단순히 음식을 먹는 것을 넘어 복합 문화공간으로서 다양한 즐길 거리를 마련했다. 베이글을 캐릭터화해 본인의 성향에 맞는 베이글을 찾아볼 수 있는 놀거리와 ‘Make own your bagel’이라는 메시지를 통해 소비자가 직접 최적의 베이글과 크림치즈의 조합을 찾는 이벤트를 진핸한다.정한석 올투딜리셔스 대표는 “대왕유부초밥 브랜드 ’도제’와 프리미엄 식빵 브랜드 ‘도제식빵’으로 다양한 고객에게 관심을 받아왔다”며 “온베이글을 통해 기존 베이글 업계에 새로운 물결을 일으키며 앞으로도 신선하고 트렌디한 메뉴를 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.한편, 7일 간의 팝업스토어를 통해 소비자들과 만나는 ‘온베이글’은 베이글 크림치즈 샌드위치 선착순 특가, 크림치즈 묶음 구매 시 할인, 베이글 3개 구매 시 크림치즈 1개를 제공하는 ‘Happy hour’ 이벤트 등의 프로모션을 제공한다. 관련 이벤트의 자세한 정보는 ‘온베이글’ 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.