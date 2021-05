김용우 기자

서정아트센터는 26일부터 코엑스 B홀에서 진행되는 ‘2021 서울리빙디자인페어(Seoul Living Design Fair 2021)’에 참가, 국내외 작품들을 전시한다고 밝혔다.국내 최대 규모 리빙전시회인 서울리빙디자인페어는 올해로 26회째를 맞는다. 오는 30일까지 열리는 이번 행사는 가구와 인테리어 등 리빙 트렌드를 소개하는 A홀, '홈 텍스타일 및 데코레이션 용품'을 전시하는 B홀 등 총 4개의 홀로 구성해 다양한 테마관을 마련했다.서정아트센터 부스가 위치한 B-101에서는 국내 거장들의 원화를 볼 수 있다. 특히 1970년대 일본 미술 운동의 한 경향인 모노파를 주도적으로 이끈 이우환의 <점으로부터 From point No.780112>(1978)와 <선으로부터 From Line>(1978)는 그의 대표작으로 꼽힌다. ‘일필일획’으로 완성된 <대화 Dialogue>(2008)는 최소한의 붓질로 신체의 호흡과 떨림을 담아냈다는 점에서 미술사적으로도 높이 평가되는 동시에 최근 미술 시장에서도 주목하는 시리즈 중 하나다.서정아트센터는 한국 추상미술의 제1세대 화가 김환기의 원화와 에디션 판화를 함께 선보인다. 김환기의 1969년작 <24-VI-69 #80>는 푸른빛 주조색을 띠며 조형적인 화면을 구성해 한국의 전통성을 표현한다. 이와 더불어 에디션 판화 <17-VIII-73 #317>, <정원>은 정교한 디지털 프린팅과 실크 스크린 기법으로 원화의 질감과 깊이를 그대로 구현하며 점과 선으로 구성된 전면점화의 특징을 살렸다.이대희 서정아트센터 대표는 서울리빙디자인페어 개최 당시 “미술품과 주거공간이 어우러져 일상에 녹아든 예술이 실현되기를 희망한다”며 “사회적 거리 두기 장기화로 인해 집에 머무는 시간이 늘어난 만큼 예술 작품을 통한 시각과 감성의 충전이 필요할 것 같다”고 이번 행사에 참여한 취지를 밝혔다.한편, 서정아트센터는 현재 서울 중구 을지트윈타워에 위치한 서정아트센터 분관에서 ‘비씨카드X서정아트센터 : 영아티스트 전시 프로젝트’ 2부 “All Your Days”展을 진행 중이다. 또한 CGV 판교에서 지난 3일부터 시작한 기획전 ‘Plat Flat’을 통해 국내 신진 작가들을 발굴하고 후원하는 프로젝트를 지속하고 있다.