김현아 기자

롯데 ON 퍼스트먼데이 캐시워크돈버는퀴즈가 공개됐다.8일 캐시워크 돈버는퀴즈는 "롯데 ON 퍼스트먼데이의 '오늘의 모든 쿠폰'을 정복하는 방법은 'OOO 정복'하는 것입니다. OOO에 들어갈 단어는 무엇일까요? (힌트 ㅎㅂㅇ)"라는 '롯데 ON 퍼스트먼데이' 퀴즈를 공개했다.'정답 찾으러 가기'를 클릭하면 '롯데 ON 퍼스트먼데이' 관련 힌트를 확인할 수 있다. 이번 '롯데 ON 퍼스트먼데이' 캐시워크돈버는퀴즈 정답은 '한번에'이다.캐시워크 돈버는 퀴즈란 누구나 퀴즈를 풀고 상금의 일부를 랜덤하게 캐시로 받을 수 있는 서비스다.다만 한 퀴즈의 정답을 반복적으로 수차례 입력한 경우, 부정한 방법을 사용해 당첨금을 중복으로 수령하거나 이를 악용한 경우엔 당첨금 지급을 거부하거나 임의로 서비스 이용을 제한할 수 있다.퀴즈 별 1회만 참여 가능하다. 참여했던 퀴즈에 문제가 변경되더라도 이미 참여한 퀴즈에는 다시 참여할 수 없다.