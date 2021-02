김용우 기자

노르웨이 리클라이너 소파 브랜드 ‘노르웨지아’가 이탈리아 명품 소파 ‘쿠보로쏘’를 직수입, 직판매해 선보인다.쿠보로쏘는 기존 유통 구조와 달리 완제품을 직접 수입해 도매가로 판매한다. 이 제품은 이탈리아 정부 인증 'Certified made in Italy(이탈리아 제작 인증, 인증번호 REGISTRAZIONE N IT01.IT / 417.050.M)’을 받았으며 이탈리아 기준에 따라 현지 제작됐다.완성도와 원료 품질을 보장하기 위해 제품의 제작은 이탈리아 남부 Metropolitan City of Bari의 Gravina in Puglia 소재 공장에서 이뤄졌다.모든 원료를 이탈리아산으로 사용하고, 제품 설계부터 제작 출고까지 모두 동 장소 공장에서 이루어진다. 쿠보로쏘 소파는 전세계 62개국에서 판매되고 있다. 글로벌 유통체인인 Harvey Norman 에서는 최근 3년 연속 이탈리아 쿠보로쏘를 Best Supplier of the Year로 선정했다.제품은 전문가 검수를 거쳐으며 모든 면을 100% 이탈리아산 고급면피소가죽으로 제작했다. 프리미엄 제품 경우에는 베지터블 태닝을 적용한 천연 면피 소가죽을 사용한다.쿠보로쏘는 ‘트라스포마빌리’ 라인업을 통하여 메이스 카우치, 모로니 카우치, 모로니 킹, 피에스타 킹, 모로니 싱글, 벤토 싱글 등의 다양한 소파베드를 선보이고 있다.노르웨지아 관계자는 “쿠보로쏘 소파는 매우 간단한 동작으로 완전한 메모리폼 매트리스 침대로 변신하는 상품으로 거실에서 소파로 사용하다가 편안한 침대로 변형할 수 있다”며 “감각적인 디자인과 더불어 프리미엄 천연 소가죽을 사용해 부드러운 촉감을 느낄 수 있다”고 말했다.한편, 노르웨지아 쿠보로쏘 소파는 판교본점, 논현점 등 직영매장에서 최대 50% 할인된 가격으로 만나볼 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.