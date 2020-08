김용우 기자

남녀노소 상관없이 중요하게 여기는 것이 있다. 바로 건강을 지키고 몸을 가꾸는 것이다. 최근에는 코로나19 여파로 인해 외적 건강뿐만 아니라 ‘이너뷰티(내면적인 건강)’를 중요하게 여기는 사람들이 급증하고 있다.이 가운데 ㈜동그라미는 ‘김호중 후레쉬 주스’와 ‘김호중 For You 시트마스크’를 출시했다. 건강한 라이프 스타일을 원하는 남녀노소를 위해 준비한 특별 기획으로, ‘미스터트롯’에 출연한 가수 김호중이 제품 전속모델로 나섰다.김호중 후레쉬 주스는 과채착즙주스로, 콜드프레스 공법과 고압 처리 기술을 사용해 신선한 맛을 유지하고, 성분 구조 및 영양분을 그대로 담았다. ‘이너뷰티 케어 (inner beauty care)’에 좋은 제품으로, 하루 6병 섭취시 해독, 피부 건강 등에 도움이 될 수 있다. 설탕, 방부제, 향료 및 인공 색소, 유전자 변형 식품 등 5가지 유해 성분은 제외했다.김호중 For You 시트마스크는 바쁜 일상 속 지친 피부를 위해 탄생된 특별 기획 상품이다. 피부 상태에 따른 스킨케어를 위해 피부의 미백, 탄력과 주름개선, 수분 보충, 보습에 도움을 주는 4종의 뷰티마스크로 출시했다. 시트마스크 각각은 알로에(알로에 베라잎 추출물)와 석류(석류 추출물), 펩타이드(펩타이드, 세리마이드), 펄(진주 추출물)이 주요 성분이다.㈜동그라미 관계자는 “내적 건강을 위한 김호중 후레쉬 주스와 외적 건강을 찾아줄 김호중 For You 시트마스크로 건강한 라이프스타일에 도전하길 바란다”고 말했다.이어 “김호중 후레쉬 주스, 김호중 포유 시트마스크 판매수익의 일부를 김호중 이름으로 사회 어려운 계층을 위해 기부할 예정”이라고 덧붙였다.한편, 김호중 후레쉬 주스, 김호중 포유 시트마스크 론칭 기념행사가 현대백화점(일부 지점)에서 진행될 예정이다. 현대백화점 미아점은 8월 7일부터 13일까지, 현대백화점 디큐브시티는 8월14일부터 21일까지, 현대백화점 판교점에서 8월21일부터 8월26일까지 행사를 실시한다.