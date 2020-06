신영선 기자

2일 '신일 창문형에어컨' 관련 토스 행운퀴즈가 등장했다.신일 창문형에어컨 롯데홈쇼핑 최초 공개 기념으로 공개된 이날 토스 행운퀴즈 문제는 "언제까지 에어컨 번거롭게 설치하실 건가요? 설외기 NO! 별도의 설치비 NO! 벽 타공 NO! 배관 NO! 간편한 □□□□ OK! 원하는 공간에 편리하게 □□□□ 해보세요! 빈칸 □□□□에 들어갈 단어는 무엇일까요?"이다.정답은 '셀프설치'이다.힌트로는 "'신일 창문형에어컨' 검색 후 브랜드 페이지의 모델 이미지를 클릭하세요"라는 문장에 제시됐다.한편, 토스 행운퀴즈는 토스 사용자가 직접 자신의 돈을 상금으로 걸고 퀴즈를 만들어 정답을 맞힌 사람들에게 당첨금을 지급하는 방식의 이벤트다.