7ÀÏ ÇÑ±¹ÀºÇàÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ ±¹Á¦¼öÁö ÀáÁ¤Ä¡ Åë°è¿¡ µû¸£¸é 3¿ù °æ»ó¼öÁö´Â 62¾ï3000¸¸´Þ·¯ ÈæÀÚ¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
ÈæÀÚ ÆøÀº Áö³ÇØ 3¿ù(50¾ï4000¸¸´Þ·¯) ´ëºñ 11¾ï9000¸¸´Þ·¯ ´Ã¾ú´Ù.
»óÇ° ¼öÃâÀÔ Â÷ÀÌÀÎ »óÇ°¼öÁö ÈæÀÚ°¡ Áö³ÇØ ´ëºñ Ãà¼ÒµÆÁö¸¸ ¼ºñ½º¼öÁö ÀûÀÚ°¡ ÁÙ¾îµé°í º»¿ø¼Òµæ¼öÁö°¡ ÈæÀÚ·Î ÀüÈ¯ÇÑ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
»óÇ°¼öÁö ÈæÀÚ´Â 70¾ï´Þ·¯·Î 1³â Àü(83¾ï4000¸¸´Þ·¯)º¸´Ù 13¾ï4000¸¸´Þ·¯ ÁÙ¾ú´Ù.
¼öÃâÀÌ 464¾ï2000¸¸´Þ·¯·Î Àü³â µ¿¿ù ´ëºñ 3.3% ÁÙ¾î ÄÚ·Î³ª19¿¡ µû¸¥ ¿µÇâÀÌ ÀÏºÎ °¡½ÃÈÇß´Ù.
Åë°ü ±âÁØÀ¸·Î ´ëÁß(Óßñé) ¼öÃâÀÌ Àü³â µ¿¿ù ´ëºñ 6.2% °¨¼ÒÇÑ ¹Ý¸é ¹Ì±¹(16.8%), À¯·´¿¬ÇÕ(9.5%) µî ´Ù¸¥ ÁÖ¿ä±¹À¸·ÎÀÇ ¼öÃâÀº Áõ°¡Çß´Ù. ´ëÁß ¼öÃâÀ» Á¦¿ÜÇÏ¸é 3¿ù±îÁø ÄÚ·Î³ª19¿¡ µû¸¥ ¼öÃâ Å¸°ÝÀÌ º»°ÝÈÇÏÁö ¾ÊÀº ¼ÀÀÌ´Ù.
¹ÝµµÃ¼¡¤¼®À¯Á¦Ç° µî ÁÖ¿ä ¼öÃâÇ°¸ñÀÇ ¼öÃâ´Ü°¡°¡ ¶³¾îÁø °Íµµ 3¿ù ¼öÃâ °¨¼Ò¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù.
¼öÀÔÀº 394¾ï2000¸¸´Þ·¯·Î Àü³â µ¿¿ù ´ëºñ 0.6% °¨¼ÒÇß´Ù. ¹ÝµµÃ¼ Á¦Á¶Àåºñ µî ÀÚº»Àç ¼öÀÔÀÌ Áõ°¡ÇßÁö¸¸ ¿øÀ¯ µî ¿øÀçÀÚ¿Í ¼ÒºñÀç ¼öÀÔÀÌ °¨¼ÒÇÑ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¼ºñ½º¼öÁö´Â 14¾ï6000¸¸´Þ·¯ ÀûÀÚ¸¦ ±â·ÏÇßÁö¸¸ ÀûÀÚ ÆøÀº 1³â Àüº¸´Ù 6¾ï4000¸¸´Þ·¯ ÁÙ¾ú´Ù.
ÄÚ·Î³ª19 ¿©ÆÄ·Î ¿©Çà ¼öÀÔ°ú ÁöÃâÀÌ ¸ðµÎ ±Þ°¨ÇÑ °¡¿îµ¥ ¿©Çà¼öÀÔ °¨¼ÒÆøÀÌ Áö±Þ °¨¼ÒÆøº¸´Ù ¿©Çà¼öÁö ÀûÀÚ°¡ 3¾ï7000¸¸´Þ·¯·Î Àü³â µ¿¿ùº¸´Ù 2¾ï´Þ·¯ ´Ã¾î³µ´Ù.
¹Ý¸é ÀÓ±Ý¡¤¹è´ç¡¤ÀÌÀÚÀÇ ¿òÁ÷ÀÓÀÎ º»¿ø¼Òµæ¼öÁö´Â Àü³â µ¿±â 6¾ï1000¸¸´Þ·¯ ÀûÀÚ¿¡¼ ¿ÃÇØ 3¿ù 9¾ï3000¸¸´Þ·¯ ÈæÀÚ·Î µ¹¾Æ¼¹´Ù. ¿Ü±¹ÀÎ ÅõÀÚ±â¾÷ÀÇ ¼öÀÍ¼ºÀÌ ³ªºüÁö°í È¯À²ÀÌ ¿Ã¶ó ¹è´ç±ÝÀ» Áö±ÞÇÒ À¯ÀÎÀÌ ÁÙ¾îµç °á°ú´Ù.
¶Ç Áö½ÄÀç»ê±Ç»ç¿ë·á¼öÁöµµ 5¾ï5000¸¸´Þ·¯ ÀûÀÚ¸¦ ±â·ÏÇßÁö¸¸ ÀûÀÚÆøÀº Áö³ÇØº¸´Ù 4¾ï1000¸¸´Þ·¯ ÁÙ¾ú´Ù.
¿ÃÇØ 1ºÐ±â¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÑ °æ»ó¼öÁö ÈæÀÚ´Â 136¾ï1000¸¸´Þ·¯·Î Àü³â µ¿±â(121¾ï9000¸¸´Þ·¯)º¸´Ù 14¾ï2000¸¸´Þ·¯ ´Ã¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ 4¿ù¿¡´Â ¼öÃâ Å¸°Ý¿¡ µû¸¥ ¹«¿ª¼öÁö ÀûÀÚ·Î °æ»ó¼öÁö°¡ ÀûÀÚ·Î µ¹¾Æ¼³ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ÇÑÀº °ü°èÀÚ´Â "ÄÚ·Î³ª19´Â 3¿ù Áß ´ëÁß ¼öÃâÀ» Áß½ÉÀ¸·Î »óÇ°¼öÁö¿¡ Á¦ÇÑÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆÁö¸¸, 4¿ù µé¾î¼± ¹Ì±¹, À¯·´¿¬ÇÕ ¼öÃâÀÌ ¸ðµÎ °¨¼ÒÇØ »óÇ°¼öÁö¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀÌ º»°ÝÈÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù"¸ç "4¿ù ¹«¿ª¼öÁö ÀûÀÚ·Î °æ»ó¼öÁöµµ ÀûÀÚ¸¦ ³¾ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù"°í ¸»Çß´Ù.