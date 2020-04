김용우 기자

중앙치매센터가 지난 3일 발간한 '대한민국 치매현황 2019' 보고서에 따르면 국내 65세 이상 노인들 중치매 환자가 75만 명에 이르는 것으로 나타났다. 노인 10명 가운데 1명꼴로 치매를 앓고 있는 셈이다. 치매 환자수도 지속적으로 증가해 2024년에는 100만 명, 2039년에는 200만 명, 2050년에 300만 명이 넘어설 것으로 예상되고 있다.치매의 65%는 선천적인 요인에 의해 발병되며, 나머지 35%는 고혈압, 당뇨, 난청, 우울증, 사회적 고립 등 후천적 요인에 의해 발병한다. 이 중에서도 청력 손실로 인한 발병 비율은 9%로 단일 항목 중 가장 큰 비율을 차지한다. 영국 의학 전문지 란셋 위원회는 'The Lancet International Commission on Dementia Prevention and Care' 보고서를 통해 난청이 치매의 위험요인으로 작용한다는 연구 결과를 발표하기도 했다.이와 관련, 보청기 전문 브랜드 오티콘보청기는 노인들의 치매 예방을 위한 난청 관리 기술력인 ‘브레인히어링(Brain Hearing)’을 통해 두뇌의 소리 이해를 더 효과적으로 돕고 있다.오티콘(Oticon) 보청기 측에 따르면 사람은 소리를 들을 때 단순히 귀로만 듣는 것이 아니다. 두뇌는 양쪽 귀를 끊임없이 사용하면서 소리의 방향을 인식하고, 주변에서 일어나는 상황을 파악한다. 소리를 이해하는 것은 결국 소리를 인식하는 두뇌의 능력에 달려 있는데, 오티콘보청기는 브레인히어링 기술력을 2014년부터 도입했다.오티콘 브레인히어링 기술은 △일상의 말소리를 빠른 속도로 압축·해제해 깨끗하게 들을 수 있는 말소리 보존시스템 △사용자의 청취요구와 소리선호에 맞게 프로그램이 구동되는 사용자 맞춤프로그램 △광대역 증폭과 평탄한 주파수 특성 △실시간 양이 통신으로 향상된 입체음향 △청취 시 소음의 방해를 받지 않고 소리에 집중할 수 있는 프리포커스 등을 가능하게 해준다.토탈청각솔루션 기업 디만트코리아의 박진균 대표는 "오티콘은 브레인히어링 기술력을 통해 청취자의 청취 노력은 20% 정도를 줄이면서, 소리 기억력은 20% 그리고 말소리 이해도는 30% 향상시킬 수 있다”고 했다. 또한 “우리는 청력손실로부터 어려움을 겪는 사람들이 더 나은 생활을 영위할 수 있도록 브레인히어링 기술력을 더욱 발전시키기 위해 노력하겠다"고 전했다.한편, 오티콘보청기는 최신 뷔록스(Velox) S 플랫폼을 기반으로 48채널 최고의 음질을 제공하는 보청기 신제품 '루비(Ruby)'를 합리적인 가격에 출시할 예정이다. 오티콘 루비 보청기는 불편한 피드백을 최소화시키는 피드백 사전예방 시스템을 갖췄으며, 역동적이고 부드러운 소리를 제공한다.