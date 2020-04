박창민 기자

[데일리한국 박창민 기자] 대림산업은 자사 하이엔드 주거브랜드 '아크로'(ACRO)의 확장된 비전과 주거철학을 담아낸 컨셉하우스 '2020 아크로 갤러리-컬렉터의 집'을 공개하고 온라인 사전 예약제 운영에 나선다고 8일 밝혔다.컬렉터의 집은 상위 0.1%의 개성 있는 라이프스타일을 반영한 최상의 주거 공간이다. 기존 고급주거와는 차별화된 주거 문화을 구현하려는 아크로의 'The Only One' 콘셉트가 반영됐다.서울 신사동 대림 주택전시관 내 아크로 갤러리에 마련된 컬렉터의 집은 국내에서 흔히 경험할 수 없었던 주거 타입인 2개의 펜트하우스로 구성됐다.첫 번째 집은 웰니스(wellness·행복과 건강)를 추구하고 예술적 취향을 지닌 부부의 라이프스타일을 담은 313㎡ 규모의 펜트하우스다. 통창으로 들어오는 채광이 가득 찬 거실, 테라스와 외부 조경을 연계해 개방감을 높인 다이닝룸이 마련됐다. 자연소재를 활용한 모던 내추럴 스타일의 컨셉으로 구성된 점도 눈에 띈다. 이 외에도 사우나, 필라테스 룸 등 건강을 생각한 공간도 설계됐다. 특히 세계적 디자이너 디터람스의 컬렉션을 만날 수 있는 컬렉터의 방도 구현했다. 직접 식물을 재배할 수 있는 스마트팜 기기가 갖춰진 주방, 집안에서도 자연을 즐길 수 있는 중정 등 세계적인 주거 트렌드인 친환경 라이프스타일을 반영한 공간을 만날 수 있다.두 번째 집은 높은 층고(8.1m)가 특징인 515㎡ 규모의 복층형 펜트하우스로, 다양한 취미를 지닌 가족의 일상을 반영한 공간으로 꾸며졌다. 가족 공용공간인 1층과 침실을 중심으로 개인적인 공간으로 구성된 2층으로 나누어 동선을 분리했다. 대형 드레스룸과 분리형 욕실, 전용 풀을 갖추어 고급 리조트같이 연출됐다. 와인 셀러와 무비스튜디오, 티룸 등 개성이 뚜렷한 최상위층의 주거 공간을 경험할 수 있다.특히 이번 주거 컬렉션에는 공간과 어우러지는예술 작품을 감상하는 묘미 또한 더했다. 프랭크 스텔라, 사라 모리스, 장 뒤비페,파올로 라엘리, 스튜디오 로소, 이우환, 이강소 등 국내외 현대미술을 대표하는 세계적인 예술가들의 작품도 함께 만날 수 있다.아울러 아카데미 수상으로 화제가 된 영화 '기생충' 박사장 집의 유니크한 디자인으로 주목받은 키친 리노와 주방 공간 협업을 비롯해 전세계적으로 주목받고 있는 글로벌 탑브랜드들이 함께하여 의미를 더했다.대림산업 관계자는 “앞으로도 아크로는 개성 있는 하이엔드 라이프와 예술적 감성이 조화된 주거 공간, 희소성이 느껴지는 삶의 가치를 바탕으로 최상의 주거 기준을 제시하며, 아파트를 넘어 주거의 경계를 허무는 브랜드로서 계속해서 확장해 나갈 것”이라고 말했다.새롭게 공개된 아크로의 주거 컬렉션은 아크로 홈페이지를 통해 자세히 볼 수 있다. 아크로 갤러리는 서울 강남구 신사동 대림 주택전시관에 위치하고 있다. 사회적 거리두기에 동참하기 위해서 대규모 오픈행사는 진행하지 않는다. 관람을 원하는 고객에 대해서는 100% 온라인 사전 예약제를 통해 소그룹 프라이빗 투어 서비스만 제공한다. 방문 고객들의 마스크 착용을 철저히 점검하고 손 소독제, 열화상 카메라와 전신소독기를 비치하여 방역 활동에 총력을 기울일 계획이다.