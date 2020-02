이윤희 기자

[데일리한국 이윤희 기자] 국내 IT 관련 기업 중 기술과 경쟁력을 보유한 종목에 투자하는 미래에셋코어테크펀드가 설정액 1000억원을 넘었다.미래에셋자산운용은 25일 이같이 밝히면서 올해 들어서는 상장지수펀드(ETF)를 제외한 국내 공모 주식형 펀드 중 가장 많은 720억원이 유입됐다고 전했다.작년 10월 설정이후 운용펀드 누적수익률은 9.34%를 기록했다.이 펀드는 변화하는 산업구조에 대응할 수 있는 국내 IT 관련 기업에 투자한다. 진입장벽이 높은 기술이나 핵심기술을 국산화할 수 있는 잠재력을 보유한 기업, 산업 내 높은 성장이 예상되는 기업들이 투자대상이다. 소재, 부품, 장비를 공급하거나 소프트웨어 및 관련 서비스를 제공하는 기업들도 포함된다.편입 종목은 제품 경쟁력, 시장 점유율, 기술에 대한 진입장벽 등의 요인을 종합적으로 고려해 모델 포트폴리오를 구축한다. 코스피(KOSPI)와 코스닥(KOSDAQ) 종목이 모두 포함되며 주로 반도체, 2차전지, 5G 통신장비 등 IT 관련 종목으로 구성한다.지난 1월 24일 기준 삼성전자 21.58%, SK하이닉스 6.30%, 테스나 2.74%, 삼성SDI 2.72%, 이오테크닉스 2.63% 등을 편입하고 있다.미래에셋자산운용은 단기적 이슈보다는 장기적인 시각에서 접근하며 시장상황에 따라 리밸런싱을 진행할 계획이다. 해외 동종 기업 주가변수가 국내 기업에도 큰 영향을 미치는 등 글로벌 동조화 경향이 강한 IT업종의 특성 상 글로벌 리서치 조직을 두고 홍콩, 미국 등 해외법인들과도 업무를 공유한다.임명재 미래에셋자산운용 WM마케팅부문장은 “글로벌 주식시장은 전체 시장지수보다는 섹터, 섹터 내에서도 종목 선택의 중요성이 점차 높아지고 있다”며 “미래에셋코어테크펀드가 한국 주식시장에서 성장 가능성이 높은 IT 관련 기업에 집중투자하고자 하는 투자자 니즈를 충족할 것으로 기대한다”고 말했다.