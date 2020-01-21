ÇÁ¸°Æ® ±Û¾¾ÀÛ°Ô ±Û¾¾Å©°Ô kakaostory
  • 21ÀÏ ¾ö¼º¹Î ÇÑÈ­»ý¸í ¹Ì·¡Àü·«½ÇÀå(¿ÞÂÊ)°ú ±èÁøÇü º¥Ã³±â¾÷ÇùÈ¸ ºÎÈ¸Àå(¿À¸¥ÂÊ)ÀÌ °æ±âµµ ¿ëÀÎ½Ã ±âÈï±¸ ¼ÒÀç µå¸²ÆÄÅ©¿¡¼­ ¡®µå¸²ÆÄÅ©¸¦ ÅëÇÑ º¥Ã³ ½ºÅ¸Æ®¾÷ À°¼º°ú º¥Ã³ »ýÅÂ°è È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾à¡¯À» Ã¼°áÇÏ°í ±â³äÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »çÁø=ÇÑÈ­»ý¸í Á¦°ø
[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ÃÖ¼º¼ö ±âÀÚ] ÇÑÈ­»ý¸íÀº 21ÀÏ ±âÁ¸ ¿¬¼ö¿øÀ» ¸®¸ðµ¨¸µÇÑ °æ±âµµ ¿ëÀÎ½Ã ¼ÒÀç µå¸²ÆÄÅ©¿¡¼­ º¥Ã³±â¾÷ÇùÈ¸¿Í ¡®µå¸²ÆÄÅ©¸¦ ÅëÇÑ ½ºÅ¸Æ®¾÷ À°¼º°ú º¥Ã³ »ýÅÂ°è È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾à¡¯À» Ã¼°áÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

Çù¾à½Ä¿¡´Â ¾ö¼º¹Î ÇÑÈ­»ý¸í ¹Ì·¡Àü·«½ÇÀå°ú ±èÁøÇü º¥Ã³±â¾÷ÇùÈ¸ ºÎÈ¸Àå ¹× ¾ç»ç °ü°èÀÚµéÀÌ Âü¼®Çß´Ù.

ÇÑÈ­»ý¸íÀº Çù¾àÀ» ÅëÇØ º¥Ã³±â¾÷ÇùÈ¸°¡ ±³À°¡¤Çà»ç µîÀ» °³ÃÖÇÒ °æ¿ì µå¸²ÆÄÅ© °ø°£À» ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇùÁ¶ÇÑ´Ù. º¥Ã³±â¾÷ÇùÈ¸ È¸¿ø»çµéµµ °ø°£À» È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ¿ì¼öÀÎ·Â À°¼º¡¤º¥Ã³ »ýÅÂ°è Á¤Ã¥°³¹ß µîÀ» ¸ñÇ¥·Î °¢Á¾ °øµ¿»ç¾÷À» ÇÔ²² ÃßÁøÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¾ö¼º¹Î ÇÑÈ­»ý¸í ¹Ì·¡Àü·«½ÇÀåÀº ¡°ÇÑÈ­»ý¸íÀº ½ºÅ¸Æ®¾÷ »ýÅÂ°è ¹ßÀüÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ °æÇèÀ» ½×¾Æ ¿Ô´Ù¡±¸é¼­ ¡°ÀÌ·± ¿ª·®À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î º¥Ã³±â¾÷ÀÇ ´ëÇ¥±â°üÀÎ º¥Ã³±â¾÷ÇùÈ¸¿ÍÀÇ ¾÷¹«Çù¾àÀ» ÅëÇØ º¥Ã³±â¾÷ÀÌ µðÁöÅÐ½Ã´ë¸¦ ¼±µµÇÏ´Â ¿ª·®À» Å°¿ï ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû±Ø Áö¿øÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

±èÁøÇü º¥Ã³±â¾÷ÇùÈ¸ ºÎÈ¸ÀåÀº ¡°ÇùÈ¸¿Í ÇÑÈ­»ý¸íÀÌ ±×°£ ½×¾Æ¿Â ÀÎÇÁ¶ó ¹× ³×Æ®¿öÅ©¸¦ È°¿ëÇÏ¿© º¥Ã³¡¤½ºÅ¸Æ®¾÷ÀÇ Ã¢¾÷°ú ¼ºÀå, ÀÎÀç ¾ç¼º µîÀ» À§ÇÑ °¢Á¾ °øµ¿»ç¾÷À» ÃßÁøÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû±Ø Çù·ÂÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó ¹àÇû´Ù.

±âÀÚ¼Ò°³ ÃÖ¼º¼ö ±âÀÚ ´Ù¸¥±â»çº¸±â
µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ´º½º½ºÅÄµå
º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2020/01/21 17:57:09 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2020/01/21 17:57:09

µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ Çìµå¶óÀÎ

ÇÑ±¹¾ÆÀÌ´åÄÄ Çìµå¶óÀÎ
ÀÌÀü

ÇöÀçÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö

´ÙÀ½

Áö³­ Çìµå¶óÀÎ

ÀÌÀü

ÇöÀçÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö

´ÙÀ½
AD

¿¬¿¹ ÅåÅå

AD
5È¸ ¿¬¼Ó ´ºÀÌ½ºÆ® 1À§ µî±Ø!!!
5È¸ ¿¬¼Ó ´ºÀÌ½ºÆ® 1À§ µî±Ø!!!
1.¸ó½ºÅ¸¿¢½º, ½Å±Ô ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì µî·Ï
2.ÆÒÄÉÀÌÅ©, ¾ÆÀÌµ¹·©Å· ½ÃÁð5 ÁøÇàÁß! ÆÒÅ¬·´ ´Ù±ÞÇÑ ¸ð½À~
3.À§³Ê, ÈÞ½Ä±â¶ó ±×·±°¡? »óÀ§±Ç ÁøÀÔ ½ÇÆÐ..

°ñÇÁÇÑ±¹