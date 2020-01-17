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[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ÃÖ¼º¼ö ±âÀÚ] KB¼ÕÇØº¸ÇèÀº Áö³­ 16ÀÏ ¼­¿ï´ëÇÐ±³ ¹Ì·¡¸ðºô¸®Æ¼±â¼ú¼¾ÅÍ(FMTC)¿Í ¹Ì·¡ ¸ðºô¸®Æ¼ ºÐ¾ß Çù·ÂÀ» À§ÇÑ ¾÷¹« Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù°í 17ÀÏ ¹àÇû´Ù.

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5È¸ ¿¬¼Ó ´ºÀÌ½ºÆ® 1À§ µî±Ø!!!
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1.¸ó½ºÅ¸¿¢½º, ½Å±Ô ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì µî·Ï
2.ÆÒÄÉÀÌÅ©, ¾ÆÀÌµ¹·©Å· ½ÃÁð5 ÁøÇàÁß! ÆÒÅ¬·´ ´Ù±ÞÇÑ ¸ð½À~
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