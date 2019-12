이솔 기자

'2019 best nine', '인스타 베스트나인' 등이 눈길을 끈다.31일 주요 포털사이트 실시간 검색어 순위에는 '2019 best nine', '인스타 베스트나인'이 랭크되며 높은 관심을 받았다.'2019 best nine', '인스타 베스트나인' 등은 올해 인스타그램에 올린 게시물 중 좋아요 수를 가장 많이 받은 사진 9장을 보여주는 웹사이트다.이용 방법은 간단하다. '2019 best nine', '인스타 베스트나인' 등을 검색 후 나오는 사이트에 자신의 인스타그램 아이디를 기재하면 된다.다만, 비공개 계정의 경우엔 결과가 뜨지 않을 수 있으니, 전체 공개로 전환한 후 아이디를 입력해야 한다.