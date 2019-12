이솔 기자

토스 행운퀴즈에 가수 머라이어 캐리의 'All I Want For Christmas Is You' 관련 문제가 등장했다.19일 토스 행운퀴즈 측은 "머라이어 캐리의 크리스마스 앨범 'Merry Christmas' 딜럭스 에디션은 ○○○○년 △△월 ◇◇일에 발매되었습니다. 빈칸에 들어갈 숫자의 합은 얼마일까요?"라는 문제를 냈다.머라이어 캐리의 크리스마스 앨범 'Merry Christmas' 딜럭스 에디션은 2019년 11월 1일에 발매되었으므로, 정답은 '2031'이다.한편, 토스 행운퀴즈는 토스 사용자가 직접 자신의 돈을 상금으로 걸고 퀴즈를 만들어 정답을 맞힌 사람들에게 당첨금을 지급하는 방식의 이벤트다.