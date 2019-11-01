ÀÌ¸¦ À§ÇØ Áö³´Þ 31ÀÏ ¼¿ï Áß±¸ »ïÀÏ´ë·Î¿¡ À§Ä¡ÇÑ ½ÅÇÑ»ý¸í º»Á¡ ´ë°´ç¿¡¼ ¼º´ë±Ô ½ÅÇÑ»ý¸í »çÀå, ÀåºÀ±Ô Æ÷Ç×°ø´ë ±ÝÀ¶ ¹× À§Çè°ü¸®¿¬±¸¼¾ÅÍÀå µî °ü°èÀÚµéÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ »êÇÐÇù·Â Çù¾à½ÄÀ» °¡Á³´Ù.
ÀÌ¹ø Çù¾àÀº ¼º´ë±Ô »çÀåÀÌ °èÈ¹ÇÏ°í ÀÖ´Â ¡®AI Àü»ç 100¸í ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ®¡¯ ÃßÁø ÀÏÈ¯À¸·Î ÁØºñÇÏ°Ô µÆ´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² ½ÅÇÑ»ý¸íÀº Æ÷Ç×°ø´ë¿ÍÀÇ »êÇÐÇù·ÂÀ» ÅëÇØ µðÁöÅÐ ÀÎÀç ¾ç¼ºÀ» À§ÇÑ ±³À°°úÁ¤À» °³¼³Çß´Ù. ÀÌ¹ø ±³À°°úÁ¤Àº Á÷¿ø 34¸íÀÌ Âü¿©ÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÌ´Þ 1ÀÏºÎÅÍ ´ÙÀ½´Þ 17ÀÏ±îÁö 8ÁÖ¿¡ °ÉÃÄ ÁøÇàµÇ¸ç, Áö¼ÓÀûÀÎ µðÁöÅÐ ÀÎÀç ¾ç¼ºÀ» À§ÇØ ÇâÈÄ ÇÁ·Î±×·¥ ¹× ´ë»óÀ» ´õ¿í È®´ëÇØ ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¿¬±¸Ã¥ÀÓÀÚ´Â ÀåºÀ±Ô Æ÷Ç×°ø´ë ±ÝÀ¶ ¹× À§Çè°ü¸®¿¬±¸¼¾ÅÍÀåÀÌ ÃÑ°ýÇÑ´Ù. Æ÷Ç×°ø´ë »ê¾÷°æ¿µ°øÇÐ°ú ±³¼ö 4¸íÀÌ ¿¬±¸¿øÀ¸·Î Âü¿©ÇÏ´Â µî ±ÝÀ¶°øÇÐ ¹× ÇÁ·Î¼¼½º ¸¶ÀÌ´× Àü¹®°¡ÀÇ Áö¿ø ¼Ó¿¡ ÁøÇàµÈ´Ù.
½ÅÇÑ»ý¸íÀº ±³À°°úÁ¤À» ÅëÇØ ¡âµ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®À» ÅëÇÑ »õ·Î¿î ºñÁî´Ï½º ¼öÇà ´É·Â °È ¡âºòµ¥ÀÌÅÍ¿Í AI ±â¹ý ½Ç¹« Àû¿ë ¡âµðÁöÅÐÀ» È°¿ëÇÑ ¾÷¹« ÇÁ·Î¼¼½º °³¼± ´É·ÂÀ» ¹è¾çÇÏ´Â µî ÀÓÁ÷¿øµéÀÇ ÀÎ½´Å×Å© È°¿ë ´É·Â ÇÔ¾ç¿¡ Å©°Ô ±â¿©ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.
½ÅÇÑ»ý¸í ÀÎ»çÆÀ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀÌ¹ø Æ÷Ç×°ø´ë¿ÍÀÇ »êÇÐÇù·Â MOU Ã¼°á·Î ±¹³» ÃÖ°íÀÇ ÀÎ½´Å×Å© Àü¹®°¡ÀÇ ÄÚÄª ¹× ³ëÇÏ¿ì¸¦ Áö¿øÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾î µðÁöÅÐ ÀÎÀç¸¦ À°¼ºÇÏ´Âµ¥ Å« µµ¿òÀÌ µÆ´Ù¡±¸ç, ¡°³ª¾Æ°¡ ¾ç ±â°üÀÇ Çù¾÷ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ÅëÇÑ µ¶Ã¢ÀûÀÎ ºñÁî´Ï½º ¼öÀÍ¸ðµ¨ Ã¢ÃâÀÇ ±âÆ²À» ¸¶·ÃÇÏ´Â °è±â°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.