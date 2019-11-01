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5È¸ ¿¬¼Ó ´ºÀÌ½ºÆ® 1À§ µî±Ø!!!
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1.¸ó½ºÅ¸¿¢½º, ½Å±Ô ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì µî·Ï
2.ÆÒÄÉÀÌÅ©, ¾ÆÀÌµ¹·©Å· ½ÃÁð5 ÁøÇàÁß! ÆÒÅ¬·´ ´Ù±ÞÇÑ ¸ð½À~
3.À§³Ê, ÈÞ½Ä±â¶ó ±×·±°¡? »óÀ§±Ç ÁøÀÔ ½ÇÆÐ..

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