신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] '아우디 A6' 관련 토스 행운퀴즈가 등장했다.23일 공개된 토스 행운퀴즈는 첫 번째 퀴즈는 "더욱 완벽해진 The new Audi A6와 함께라면 시간은 이제 당신 편이 된다. 더 많은 가능성을 경험하게 될 The new Audi A6! 아우디를 대표하는 풀타임 사륜구동 시스템은 무엇일까요?"이며, 정답은 '콰트로'이다.두 번째 문제는 "아우디 A6의 가솔린 엔진은 강력한 퍼포먼스의 2.0 ‘□□□□’입니다. □□□□에 들어갈 단어는 무엇일까요?"이며, 정답은 'TFSI'이다.세 번째 문제는 "아우디 A6은 최고 출력 'OOO' 마력으로 강력한 퍼포먼스를 보여줍니다. OOO에 들어갈 숫자는 무엇일까요?"이며, 정답은 '252'이다.