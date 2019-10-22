KTBÅõÀÚÁõ±ÇÀº 22ÀÏ ¼¿ï ¿©ÀÇµµ º»»ç¿¡¼ µ¶ÀÏ ¼ÒÀç ÀÚ»ê¿î¿ë»çÀÎ µµ¸¯ »ç ¹× ±× ÀÚÈ¸»ç¿Í ¾÷¹«Çù¾à(MOU)À» Ã¼°áÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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Áö³ 2005³â ¼³¸³µÈ µµ¸¯Àº ¾à 70¾ï ´Þ·¯(8Á¶1900¾ï¿ø) ±Ô¸ðÀÇ Ç×°ø±â¸¦ ¿î¿ëÇÏ´Â ´ëÃ¼ÅõÀÚ ÀÚ»ê¿î¿ë»ç´Ù.