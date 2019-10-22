ÇÁ¸°Æ® ±Û¾¾ÀÛ°Ô ±Û¾¾Å©°Ô kakaostory
"Ç×°ø±â ¹× ÇØ¿ÜºÎµ¿»ê Á¤º¸¹Þ°í ÇØ¿Ü ½Ç¹°ÀÚ»ê ´ëÃ¼ÅõÀÚ »óÇ° °³¹ß"
  • 22ÀÏ ¼­¿ï ¿©ÀÇµµ KTBºôµù¿¡¼­ ÃÖ¼®Á¾ KTBÅõÀÚÁõ±Ç »çÀå(»çÁø ¿À¸¥ÂÊ)°ú º£¸¥Æ® ·¹¹ö µµ¸¯ ´ëÇ¥°¡ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°á ÈÄ ±â³ä»çÁøÀ» ÃÔ¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù. »çÁø=KTBÅõÀÚÁõ±Ç Á¦°ø
[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ÀÓÁø¿µ ±âÀÚ] KTBÅõÀÚÁõ±ÇÀÌ ±Û·Î¹ú ÀÚ»ê¿î¿ë»ç ¡®µµ¸¯¡¯°ú Çù¾÷ÇØ Ç×°ø±â¡¤ºÎµ¿»ê µî ½Ç¹°ÀÚ»ê ´ëÃ¼ÅõÀÚ »ç¾÷À» È®´ëÇÑ´Ù.

KTBÅõÀÚÁõ±ÇÀº 22ÀÏ ¼­¿ï ¿©ÀÇµµ º»»ç¿¡¼­ µ¶ÀÏ ¼ÒÀç ÀÚ»ê¿î¿ë»çÀÎ µµ¸¯ »ç ¹× ±× ÀÚÈ¸»ç¿Í ¾÷¹«Çù¾à(MOU)À» Ã¼°áÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

KTBÅõÀÚÁõ±Ç ÃøÀº "ÀÌ¹ø Çù¾à¿¡ µû¶ó Ç×°ø±â ¹× ÇØ¿ÜºÎµ¿»ê¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ ¹Þ°í ÇØ¿Ü ½Ç¹°ÀÚ»ê ´ëÃ¼ÅõÀÚ »óÇ°À» °³¹ßÇÒ ¿¹Á¤"ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

Á¶Çö¸é KTBÅõÀÚÁõ±Ç º»ºÎÀåÀº "3»ç °£ Çù·ÂÀ» ÅëÇØ ±Û·Î¹ú ½ÃÀå¿¡¼­ »õ·Î¿î ¼öÀÍ¿øÀ» È®º¸ÇÏ°í ¿ì¼öÇÑ ÀÚ»ê °¡Ä¡¸¦ º¸À¯ÇÑ ÇØ¿Ü ÀÚ»êÀ» ±¹³» ÀÚº»½ÃÀå¿¡ ¼Ò°³ÇÏ´Â µ¥ ÁýÁßÇÒ °èÈ¹"ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

Áö³­ 2005³â ¼³¸³µÈ µµ¸¯Àº ¾à 70¾ï ´Þ·¯(8Á¶1900¾ï¿ø) ±Ô¸ðÀÇ Ç×°ø±â¸¦ ¿î¿ëÇÏ´Â ´ëÃ¼ÅõÀÚ ÀÚ»ê¿î¿ë»ç´Ù.

±âÀÚ¼Ò°³ ÀÓÁø¿µ ±âÀÚ ´Ù¸¥±â»çº¸±â
¿ÃÇØÀÇ Â÷
µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ´º½º½ºÅÄµå
º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2019/10/22 18:19:00 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2019/10/22 18:19:00

µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ Çìµå¶óÀÎ

ÇÑ±¹¾ÆÀÌ´åÄÄ Çìµå¶óÀÎ
¿ÃÇØÀÇ ÀÚµ¿Â÷ µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ 5ÁÙ ´º½º
ÀÌÀü

ÇöÀçÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö

´ÙÀ½
AD

Áö³­ Çìµå¶óÀÎ

ÀÌÀü

ÇöÀçÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö

´ÙÀ½
AD

¿¬¿¹ ÅåÅå

AD
5È¸ ¿¬¼Ó ´ºÀÌ½ºÆ® 1À§ µî±Ø!!!
5È¸ ¿¬¼Ó ´ºÀÌ½ºÆ® 1À§ µî±Ø!!!
1.¸ó½ºÅ¸¿¢½º, ½Å±Ô ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì µî·Ï
2.ÆÒÄÉÀÌÅ©, ¾ÆÀÌµ¹·©Å· ½ÃÁð5 ÁøÇàÁß! ÆÒÅ¬·´ ´Ù±ÞÇÑ ¸ð½À~
3.À§³Ê, ÈÞ½Ä±â¶ó ±×·±°¡? »óÀ§±Ç ÁøÀÔ ½ÇÆÐ..

°ñÇÁÇÑ±¹