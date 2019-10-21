ÀÌ¹ø Çù¾àÀº Á¤ºÎ, Á¤Ã¥±ÝÀ¶, ¹Î°£±ÝÀ¶°£ ÇùÁ¶Ã¼°è¸¦ ±¸ÃàÇÔÀ¸·Î½á ¡®Áö¿ªÀÚ»êÈ¡¯¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀÚ±ÝÀ» Áö¿øÇØ Áö¿ª°øµ¿Ã¼¸¦ °ÈÇÏ°í Áö¿ª°æÁ¦¸¦ È°¼ºÈÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
Áö¿ªÀÚ»êÈ´Â ½É°¢ÇØÁö´Â Áö¹æÀÇ ÀÎ±¸°¨¼Ò, °øµ¿Ã¼ ¾àÈ, À¯ÈÞ °ø°£ Áõ°¡ µîÀÇ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ±â À§ÇØ Áö¿ªÁÖ¹ÎµéÀÌ °Ç¹°, ÅäÁö µî À¯ÈÞ °ø°£À» °øµ¿À¸·Î ¸ÅÀÔÇØ Áö¿ª»çÈ¸¸¦ À§ÇÑ °ø°£À¸·Î ¿î¿µÇÏ´Â »ç¾÷À¸·Î ¿ÃÇØ´Â ½Ã¹ü»ç¾÷À¸·Î ¿î¿µÇÏ°í ³»³âºÎÅÍ ÇâÈÄ 3³â°£ º»»ç¾÷À¸·Î ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø Çù¾àÀ¸·Î ³óÇùÀºÇàÀº ½Åº¸¿¡ 37¾ï5000¸¸¿øÀ» Æ¯º°Ãâ¿¬ÇÏ°í, ½Åº¸´Â Áö¿ªÀÚ»êÈ Æ¯È º¸Áõ»óÇ°À» °³¹ßÇØ ³»³âºÎÅÍ ÇâÈÄ 3³â°£ ±â¾÷´ç ÃÖ´ë 5¾ï¿ø ÇÑµµ·Î ÃÑ 375¾ï¿øÀÇ º¸ÁõÀ» Áö¿øÇÑ´Ù.
Çà¾ÈºÎ´Â Áö¿ø´ë»ó ¹ß±¼À» ÃÑ°ýÇÏ°í Âü¿©±â°üÀÇ ¼¼ºÎ Çù·Â»çÇ×À» Á¶Á¤ÇÑ´Ù.
±â¾÷ÀÇ ±ÝÀ¶ºñ¿ë ºÎ´ãµµ ¿ÏÈµÈ´Ù. ½Åº¸´Â Áö¿ø´ë»ó±â¾÷¿¡ ´ëÇØ º¸ÁõºñÀ²(100%)°ú º¸Áõ·áÀ²(0.5% °íÁ¤º¸Áõ·áÀ²)À» ¿ì´ë Àû¿ëÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¾Õ¼ ½Åº¸´Â Áö³ 5¿ùºÎÅÍ Çà¾ÈºÎ¿Í Áö¿ªÀÚ»êÈ ½Ã¹ü»ç¾÷À» ÁøÇàÇØ¿Ô´Ù.
Àü±¹ÀÇ Áö¿ªÀÚ»êÈ ÃßÁø ÇöÈ²À» ÆÄ¾ÇÇÏ°í, Àü¹®°¡¿Í À§¿øÈ¸¸¦ ±¸¼ºÇØ Ãæ³² ¼ÃµÀÇ »çÈ¸Àû±â¾÷ ¡®ÀÚÀÌ¿£Æ®¡¯, ÀüºÏ ÀüÁÖÀÇ Çùµ¿Á¶ÇÕ ¡®º°ÀÇº°¡¯, °æ³² °ÅÁ¦ÀÇ ¿¹ºñ»çÈ¸Àû±â¾÷ ¡®°øÀ¯¸¦ À§ÇÑ Ã¢Á¶¡¯¸¦ ½Ã¹ü»ç¾÷À¸·Î ÃÖÁ¾ ¼±Á¤ÇßÀ¸¸ç, ±â¾÷´ç ÃÖ´ë 3¾ï¿øÀÇ ±ÝÀ¶Áö¿ø ÀýÂ÷¸¦ ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.
½Åº¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÀÌ¹ø Çù¾àÀÌ ÁÖ¹ÎÀÇ Âü¿©¿Í ±³·ù¸¦ ÅëÇÑ Áö¿ª°øµ¿Ã¼ È°¼ºÈ¿Í Áö¿ª°æÁ¦ ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÒ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù¡±¸ç ¡°½Åº¸´Â Áö¿ª ³» »çÈ¸Àû°æÁ¦±â¾÷À» Áß½ÉÀ¸·Î ÃßÁøµÇ´Â Áö¿ªÀÚ»êÈ¸¦ Áö¿øÇÏ±â À§ÇØ ¾ÕÀ¸·Îµµ Àû±Ø ³ë·ÂÇØ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.