김용우 기자

CJ올리브네트웍스 IT사업부문(대표 이경배)의 통합 멤버십 CJ ONE이 탄생 9주년을 맞이해 고객 사랑에 보답하기 위한 이벤트를 연다. 해당 이벤트는 바로 굿특가와 굿퀴즈 총 2가지의 행사로 구성된 '해피벌쓰굿(9ood)데이'다.CJ ONE은 해피벌쓰굿데이 기간 동안 고객 전원에게 쿠폰팩 13종을 증정한다. CJ 브랜드 2개 이상 이용한 고객에게는 추첨을 통해 뮤지컬 <보디가드> 콘서트 초청, CJ ONE X 옥스포드 한정판 굿즈 <원스터 픽셀블록>, CJ ONE 1000포인트 제공 등 다양한 혜택도 선보인다.더불어 '해피벌쓰굿데이는'의 2주차 굿퀴즈는 21일(월)부터 27일(일)까지 총 7일간 진행한다. 매일 오후 2시 네이버 검색창에 ‘CJ ONE굿퀴즈’를 검색 시 CJ ONE 앱에서 참여 가능하다. 브랜드 초성 퀴즈를 맞힌 선착순 3만 명의 고객은 CJ ONE 100포인트를 받을 수 있다. 퀴즈 정답자 중 CJ ONE 앱을 설치한 신규 고객은 추첨을 통해 1,000포인트 추가 혜택도 제공한다.초성 퀴즈에 출제되는 문제는 올리브영, 빕스, 계절밥상, 투썸플레이스 등의 7개 브랜드와 관련된 것으로, 퀴즈 힌트 또한 네이버 검색을 통해 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.CJ ONE 관계자는 “CJ ONE이 탄생 9주년을 맞이해 고객 사랑에 보답하고자 다양한 이벤트를 마련했다”며 “오직 네이버 검색을 통해 이벤트에 참여한 고객에게 특별한 혜택을 제공할 예정이니 네이버 검색을 통한 고객들의 많은 참여 바란다”고 말했다.이어 “앞으로도 CJ 브랜드와의 시너지를 통해 고객들에게 더 많은 혜택을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 전했다.