김현아 기자

위안부 할머니를 조롱하는 듯한 내용의 광고로 논란에 휩싸인 유니클로가 "사실이 아니다"란 입장을 내놨다.유니클로 측은 18일 "실제 현역에서 활동하고 있는 98세 패션 콜렉터(IRIS APFEL)와 13세 패션 디자이너(KHERIS ROGERS)를 모델로 기용한 것"이라며 광고 속 자막에 등장한 '80년'이 실제 모델의 나이 차를 언급한 것이라고 밝혔다.소비자들이 광고 내용을 쉽게 이해하도록 '80년'을 자막에 표기했다는 것이다.유니클로 측은 80년 전 일본군에 위안부로 끌려간 피해자들을 조롱하는 의도가 아니라고 해명했지만 한국 영상에만 굳이 '80년'이란 숫자를 명시한 점은 인정한 셈이어서 누리꾼들의 의심은 계속됐다.앞서 유니클로는 두 명의 외국인 할머니와 소녀가 등장하는 글로벌 광고 영상을 공개했다.영상에서 소녀는 할머니에게 "스타일이 정말 좋다"며 "할머니가 제 나이였을 때는 옷을 어떻게 입었나"라 물었다.이에 할머니는 "그렇게 오래 된 일은 기억할 수 없지!"(I can't remember that far back!)라 답한다.광고 속 두 사람은 영어로 이야기를 나눴다. 여기에 각 국가에 맞는 언어로 자막이 달렸다.이때 일본 영상과 달리 우리나라에 공개된 영상에는 "80년도 더 된 일을 기억하냐고?"란 자막이 나왔다. 두 인물이 실제로 나눈 영어 대화에도, 일본 영상 자막에도 등장하지 않는 '80년'이란 구체적인 시간이 우리나라 영상에서만 나온 것이다.이를 두고 소비자들은 유니클로가 위안부 할머니를 조롱하는 뜻으로 굳이 우리나라 영상에만 "80년도 더 된 일을 기억하냐"란 자막을 달았다고 의심했다.