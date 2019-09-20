ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ ÇÑ±¹¼ö·Â¿øÀÚ·ÂÀº ¿ì¼ö Çù·Â±â¾÷À» ÃßÃµÇÏ°í, ½ÅÇÑÀºÇàÀº ¿îÀüÀÚ±Ý ´ëÃâÀ» Áö¿øÇÑ´Ù. SGI¼¿ïº¸ÁõÀº ÃßÃµ ±â¾÷ÀÌ º°µµÀÇ ´ãº¸ ¾øÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ´ëÃâÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï º¸Áõ¼¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.
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