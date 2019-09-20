ÇÁ¸°Æ® ±Û¾¾ÀÛ°Ô ±Û¾¾Å©°Ô kakaostory
ÃßÃµ ±â¾÷ º°µµ ´ãº¸ ¾øÀÌ º¸Áõ¼­ Á¦°ø
  • ±Ç±âÈ« µ¿¹Ý¼ºÀåÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀå(¿ÞÂÊºÎÅÍ), Áø¿Áµ¿ ½ÅÇÑÀºÇà ÇàÀå, ±è»óÅÃ SGI¼­¿ïº¸Áõ ´ëÇ¥ÀÌ»ç, ÇÑ±¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â Á¤ÀçÈÆ »çÀåÀÌ Çù¾àÀ» Ã¼°áÇÏ°í ÀÖ´Ù. »çÁø=¼­¿ïº¸Áõ Á¦°ø
[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ÃÖ¼º¼ö ±âÀÚ] SGI¼­¿ïº¸ÁõÀº 20ÀÏ ½ÅÇÑÀºÇà º»Á¡¿¡¼­ ÇÑ±¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â, ½ÅÇÑÀºÇà ¹× µ¿¹Ý¼ºÀåÀ§¿øÈ¸¿Í ÇÔ²² ¡®ÇÑ±¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â Çù·Â±â¾÷ ±ÝÀ¶Áö¿ø ¾÷¹«Çù¾à¡¯À» Ã¼°áÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ ÇÑ±¹¼ö·Â¿øÀÚ·ÂÀº ¿ì¼ö Çù·Â±â¾÷À» ÃßÃµÇÏ°í, ½ÅÇÑÀºÇàÀº ¿îÀüÀÚ±Ý ´ëÃâÀ» Áö¿øÇÑ´Ù. SGI¼­¿ïº¸ÁõÀº ÃßÃµ ±â¾÷ÀÌ º°µµÀÇ ´ãº¸ ¾øÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ´ëÃâÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï º¸Áõ¼­¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù.

Æ¯È÷, SGI¼­¿ïº¸ÁõÀº ¾à 400¿©°³ÀÇ ÇÑ±¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â ÃßÃµ Çù·Â±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ÀÚÃ¼ ½Å¿ëÆò°¡½Ã½ºÅÛÀ» È°¿ëÇØ Áö¿ø ¿©ºÎ¸¦ ½É»çÇÏ°Ô µÈ´Ù.

ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ ÀÚ±Ý Á¶´Þ¿¡ ¾î·Á¿òÀ» °Þ¾ú´ø Áß¼Ò Çù·Â±â¾÷µéÀÌ ½ÇÁúÀûÀÎ ÇýÅÃÀ» ¹Þ°Ô µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù.

SGI¼­¿ïº¸Áõ ±è»óÅÃ »çÀåÀº¡°¹ßÀü»ê¾÷Àº ±¹°¡ ±â¹Ý»ê¾÷À¸·Î, ¹ßÀü»ç¿Í Çù·Â Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ µ¿¹Ý¼ºÀåÀ» ÅëÇÑ °æÀï·Â È®º¸°¡ ÇÊ¼öÀû¡±ÀÌ¶ó¸ç¡°ÀÌ¹ø ±ÝÀ¶Áö¿ø ¸ðµ¨À» Áö¼Ó È®´ëÇØ ±¹°¡»ê¾÷¹ßÀü°ú »ý»êÀû±ÝÀ¶ È°¼ºÈ­¿¡ ±â¿©ÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

±âÀÚ¼Ò°³ ÃÖ¼º¼ö ±âÀÚ ´Ù¸¥±â»çº¸±â
µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ 5ÁÙ ´º½º
µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ´º½º½ºÅÄµå
º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2019/09/20 14:45:11 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2019/09/20 14:45:11
µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ 5ÁÙ ´º½º
ÀÌÀü

ÇöÀçÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö

´ÙÀ½
AD

Áö³­ Çìµå¶óÀÎ

ÀÌÀü

ÇöÀçÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö´ÙÀ½ÆäÀÌÁö

´ÙÀ½
AD

¿¬¿¹ ÅåÅå

AD
5È¸ ¿¬¼Ó ´ºÀÌ½ºÆ® 1À§ µî±Ø!!!
5È¸ ¿¬¼Ó ´ºÀÌ½ºÆ® 1À§ µî±Ø!!!
1.¸ó½ºÅ¸¿¢½º, ½Å±Ô ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì µî·Ï
2.ÆÒÄÉÀÌÅ©, ¾ÆÀÌµ¹·©Å· ½ÃÁð5 ÁøÇàÁß! ÆÒÅ¬·´ ´Ù±ÞÇÑ ¸ð½À~
3.À§³Ê, ÈÞ½Ä±â¶ó ±×·±°¡? »óÀ§±Ç ÁøÀÔ ½ÇÆÐ..

°ñÇÁÇÑ±¹