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ÇÑÈ»ý¸íÀº ¡°´ëÇü º¸Çè»çÀÇ ¾ÈÁ¤¼º ¹× »óÇ°°æÀï·Â°ú ¾ç»ç°¡ °¡Áø ³ëÇÏ¿ì·Î, Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ ÁúÀû ¼ºÀå°ú ±Ù·ÎÀÚÀÇ ÅðÁ÷¿¬±Ý ¼öÀÍ·ü Á¦°í¸¦ À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.