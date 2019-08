신영선 기자

호텔 및 레지던스 호텔 매니지먼트 '위메이크'가 ‘THE FIRST STAY(더퍼스트스테이)’ 브랜드 발전을 위해 삼성전자 및 ENK+와 IT 솔루션 구축 사업의 공동 추진을 골자로 업무협약을 체결했다.오는 10월 베트남 하노이 인근의 에코파크에 첫 런칭되는 레지던스 호텔 및 Serviced Apartment 브랜드 ‘THE FIRST STAY(더퍼스트스테이)’는 주거와 SECOND HOUSE의 개념이 결합된 모델이다.입주민들에게 호텔식 서비스와 브랜드 스탠다드 디자인된 풀 퍼니시드 가구를 제공하는 ‘THE FIRST STAY’는 삼성의 가전과 IoT가 결합된 솔루션까지 이용할 수 있도록 했다.메리어트 및 신라호텔 등의 특급호텔을 15년 이상 마케팅 및 매니지먼트한 경력이 있는 창업자가 경영하는 위메이크는 현재 한국의 수도권 및 지방에 ‘THE FIRST STAY’ 사업 확장 추진 및 기획 중이다.위메이크는 고객에게 최적화된 편의성을 제공하는 시스템을 구축하고, 브랜드 경쟁력을 높여 국내 및 해외에 지속적으로 서비스를 확장할 계획이다.이를 위해 위메이크는 삼성전자와 글로벌 호텔 솔루션 회사인 이지테크노시스사의 국내 공급사인 이엔케이플러스와 IT 솔루션 구축 사업을 함께 추진하기 위한 업무협약을 맺고 협력을 이어나가기로 했다.위메이크의 박성일 대표는 “소비자와 함께 높은 가치의 주거 문화를 공유하는 THE FIRST STAY의 브랜드 철학을 바탕으로 호텔식 서비스와 IoT시스템, 맞춤형 가구가 결합돼 고객의 편의를 높인 라이프 스타일을 만들어나가는 것이 비전이자 목표”라고 밝혔다.