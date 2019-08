상반기 신입사원 35명 대상 '공감 with CEO 토크 콘서트' 진행

최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] 한화생명은 여승주 사장이 지난 1일 용인시에 위치한 한화생명 연수원 라이프 파크(Life Park) 컨퍼런스홀에서 올해 상반기 신입사원 35명을 대상으로 ‘공감 with CEO 토크 콘서트’ 를 진행했다고 2일 밝혔다.이 자리에서 여 사장은 “한화생명은 73년의 훌륭한 문화를 갖고 있는 회사이지만 환경은 우리에게 끊임없이 변화를 요구하고 있다”며 “가장 중요한 변화 방향은 ‘브레이크 더 프레임(Break the Frame)’이다. 이제 막 회사생활을 시작하는 여러분들이 기존의 틀을 깨고 변화를 주도해 나가길 바란다”고 당부했다.여 사장은 “기존 가치관의 개선 또는 보완이 아닌 시장을 완전 뒤엎는 발상의 전환”이라면서 “작은 성취는 큰 성공을 만드는 원천이다. 꿈에 날짜를 넣어 목표를 만들고, 목표를 시간으로 나눠 계획을 세우라” 고 강조했다.그는 실천의 방법으로 ‘3실’을 강조하기도 했다. 여 사장은 신입사원들에게 형식이 아닌 ‘실용’을, 허세가 아닌 ‘실리’를, 방관이 아닌 ‘실행’을 당부했다.이번 ‘공감 With CEO 토크 콘서트’에서는 정해진 주제와 형식 없이 질문과 답변의 장도 펼쳐졌다.한편, 한화생명 올해 상반기 신입사원 35명은 경기도 용인에 위치한 한화생명 라이프 파크(Life Park) 에서 총 8박 10일간의 입문과정을 이수했다.기존의 강의식 교육을 벗어나 디지털 콘텐츠를 활용한 능동적 참여형 교육으로 이뤄졌다. 입문과정을 마친 신입사원들은 지역단에 배치돼 3개월간 생보사의 근간을 이루는 보험영업 현장체험에 나선다.