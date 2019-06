윤수정 기자

[데일리한국 윤수정 기자] 르노삼성자동차 가솔린 중형 SUV 'THE NEW QM6' 미디어 시승회가 17일 오전 서울 서초구 반포 더 리버에서 열렸다.르노삼성자동차가 3년 만에 부분변경(페이스리프트)된 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 'THE NEW QM6(더 뉴 QM6)'를 공개했다. 이번 부분변경 모델 출시를 통해 품질과 사양을 업그레이드한 GDe(가솔린 파워트레인) 외에도 최고급 플래그십 브랜드인 프리미에르(PREMIERE) 도입 국내 유일 LPG SUV인 LPe (LPG 파워트레인)를 처음 선보이며 다시 한번 새로운 시장에 도전한다.