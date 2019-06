추가 발행 예정…연간 2조원대 발행 목표

최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] KB증권은 지난 3일 판매개시 한 ‘KB able 발행어음’이 하루만에 5000억원 완판을 기록했다고 4일 밝혔다.KB증권은 판매에 앞서 1회차 5000억원을 발행할 것을 계획한 바 있다.‘KB able 발행어음’은 KB증권(신용등급 AA+/한신평, 한기평)이 직접 발행하고 원금과 약정된 이자를 지급하는 만기 1년 이내의 단기 유동성 투자상품으로 초대형 증권사 중 단기금융업 인가를 받은 증권사만 발행 할 수 있는 상품이다.‘KB able 발행어음’은 원화·외화 약정식, 수시식 상품을 비롯해 원화 적립식 상품으로도 출시됐다.제공 금리는 개인고객 기준(세전) 1년 만기 약정식의 경우 연 2.3%(원화)·연 3.0%(외화)로, 입출금이 자유로운 수시식의 경우 연 1.8%(원화)·연 2.0%(외화)로 제시됐다.KB증권은 운용자산이 확보되는 대로 2회차 발행에 나설 계획 중이며 연간 2조원대 발행을 목표로 하고 있다.KB증권 관계자는 “고객의 큰 호응에 깊은 감사를 드린다”면서 “고객들의 수요가 높은 만큼 빠른 시일 내에 2회차 발행을 준비하겠다”고 밝혔다.