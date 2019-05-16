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ÇÑÆí Ä·ÄÚ´Â Áö³ 2013³âºÎÅÍ 2017³â±îÁö º£Æ®³²À» ´ë»óÀ¸·Î ÃÑ 4È¸ÀÇ °æÁ¦¹ßÀü°æÇè°øÀ¯»ç¾÷(KSP)À» ÅëÇØ ºÎ½ÇÃ¤±Ç ÀÎ¼ö¡¤Á¤¸® ¹æ¹ý µîÀ» °øÀ¯ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.