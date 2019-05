우리은행 전신 ‘대한천일은행’의 첫 번째 영업점…1899년 5월 10일 개점

임진영 기자

[데일리한국 임진영 기자] 우리은행은 8일 인천지점에서 ‘인천지점 개점 120주년 기념행사’를 실시했다고 9일 밝혔다.이날 행사에는 손태승 우리금융그룹 회장 겸 우리은행장과 박남춘 인천시장, 안상수 국회의원, 이용권 카톨릭아동청소년재단 이사장, 김영제 NKG 대표이사 등 인천지역 주요인사가 참석했다.우리은행 인천지점은 1899년 1월 설립된 우리은행의 전신인 ‘대한천일은행’의 첫번째 영업점으로 같은 해 5월 10일 인천 중구 신포동에 개점했다.이날 기념식에서는 120년 인천지점의 새로운 출발과 힘찬 도약을 다짐하는 핸드프린팅 행사와 지역사회에 대한 감사와 공헌의 의미로 ‘인천지역 청소년 자립지원 후원금’을 전달하는 행사가 함께 진행됐다.손태승 회장은 축사를 통해 인천지점을 아끼고 사랑해 주신 지역 주민에게 감사의 마음을 전했고, 우리은행에 대한 지속적인 관심과 성원을 부탁했다.기념식 이후 저녁 7시부터는 인천 송도 글로벌 캠퍼스에서 'We Believe 동행콘서트'가 진행됐다.'We Believe 동행콘서트'는 우리은행 창립 120주년과 인천지점 개점 120주년을 기념하는 행사로 서울심포니 오케스트라와 가수 홍진영, 이승환 밴드의 공연과 경품이벤트가 펼쳐졌고, 2000여명의 관객이 몰렸다.우리은행 관계자는 “이번 행사를 통해 우리은행과 인천지점의 120년 역사를 알릴 수 있게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 고객과 함께하는 우리금융그룹이 되도록 노력하겠다”고 말했다.