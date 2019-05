응원 구단 성적에 따라 최고 연 3.0% 금리 적용 가능…약 8주만에 한도 소진

임진영 기자

[데일리한국 임진영 기자] 신한은행은 2조원 한도로 출시한 ‘2019 신한 MY CAR 프로야구 정기예금’이 조기에 완판돼 1조원 한도로 추가 판매를 시작했다고 3일 밝혔다.‘2019 신한 MY CAR 프로야구 정기예금’은 지난 3월 12일 프로야구 시즌 개막과 함께 출시돼 약 8주만에 한도가 소진됐다.이 상품은 300만원(비대면 가입 시 50만원)부터 1억원까지 1년 만기로 가입할 수 있고, 기본금리 연 2.0%에 고객이 선택한 구단의 가을야구 진출 성적에 따라 추첨을 통해 우대금리 최대 연1.0%p를 더한 최고 연3.0%까지 금리 적용이 가능하다.지난해에도 신한은행이 2018 프로야구 개막과 함께 1조원 한도로 출시한 ‘신한 KBO리그 정기예금’은 9주 만에 조기 완판돼 1조원 규모로 해당 상품을 추가 판매한 바 있다.신한은행 관계자는 “고객들의 뜨거운 관심 덕분에 2019 신한 MY CAR 프로야구 정기예금 한도가 예상보다 일찍 소진됐다”며 “앞으로도 다양한 혜택을 제공하면서 재미있게 가입할 수 있는 금융상품을 지속적으로 개발하겠다”고 말했다.