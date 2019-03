10만 가입자 돌파 기념 이벤트도 진행

최성수 기자

[데일리한국 최성수 기자] 미래에셋대우는 무료 온라인 금융서비스 플랫폼인 m.Club(엠클럽) 가입자가 10만명을 돌파했다고 18일 밝혔다.‘m.Club’은 자사 온라인 고객에 대한 서비스 강화를 위해 오픈한 무료서비스로 2017년 11월 출시 이후 약 1년 4개월 만에 10만 가입자를 유치했다.미래에셋대우 수익률 상위 1% 고객이 매매한 종목을 확인할 수 있는 ‘초고수의 선택’, 자신의 매매내역과 투자 손익을 확인할 수 있는 ‘MY 시리즈 (MY Stock, MY 거래패턴, MY 매매일지)’, 빅데이터를 활용한 텍스트 분석을 통해 국내·해외 주식의 긍정비중을 알아보는 ‘빅데이터 트렌드 종목’, 미래에셋대우 고객들이 한 주간 많이 사고 판 상품을 확인할 수 있는 ‘주간상품 TOP10’ 등의 다양한 콘텐츠가 고객들의 만족도를 높였다는 평이다.또한, 곧 론칭을 앞두고 있는 ‘Dr. Big의 투자진단’은 혼자 주식을 하는데 어려움을 겪는 대부분의 온라인 투자자들을 위한 서비스로 빅데이터 알고리즘으로 투자자 본인의 최근 6개월간 투자패턴을 점수화해 고득점자(점수 상위 20%)와의 투자패턴을 비교할 수 있다.또한 고득점자의 투자변화를 기반으로 내 보유종목 진단은 물론 고득점자가 비중확대 한 종목까지도 확인할 수 있다.미래에셋대우 김범규 디지털혁신본부장은 “m.Club의 목적은 유용한 콘텐츠의 적시 제공을 통해 고객의 수익률을 안정적으로 관리하는 것”이라며 “m.Club의 다양한 콘텐츠가 고객에게 도움이 되도록 지속적으로 서비스를 개선해나가겠다”고 말했다.한편, 미래에셋대우는 10만 가입자 돌파 기념으로 m.Club 가입고객들을 위한 이벤트를 진행하고 있다.3월 말까지 가입을 완료한 신규고객과 기존고객 중 총 1000명을 추첨해 경품을 지급하며, 10만번째 가입자에게는 특별한 선물을 제공한다.