2019 신한은행 MY CAR KBO 리그 시즌 개막에 맞춰 상품 선 보여

임진영 기자

[데일리한국 임진영 기자] 신한은행은 2019 한국프로야구의 흥행 및 각 구단의 선전을 기원하는‘2019 신한 MY CAR 프로야구 적금 및 정기예금’을 프로야구 시범경기 개막일인 12일부터 정규시즌 종료일까지 판매한다고 밝혔다.이 상품은 프로야구 10개 구단 중 고객이 응원하는 구단을 선택해 가입하는 1년제 상품으로 상품명은 ‘2019 신한 KIA타이거즈 적금’이나 ‘2019 신한 두산베어스 정기예금’ 처럼 고객이 선택하는 구단에 따라 다르게 정해진다.‘2019 신한 MY CAR 프로야구 적금’은 월 1000원부터 50만원까지 가입할 수 있는 자유적립식 상품으로 기본이자율 연1.5%에 우대금리 2.5%p를 제공해 최고 연4.0% 금리를 제공한다.‘2019 신한 MY CAR 프로야구 정기예금’은 300만원(비대면 가입 시 50만원부터 최고 1억원까지 가입할 수 있는 상품으로 기본이자율 연 2.0%에 고객이 선택한 구단의 가을야구 진출 성적에 따라 추첨을 통해 우대금리 최고 연1.0%p를 더해 최고 연3.0%의 금리 혜택을 받을 수 있으며 2조원 한도 소진 시 판매 종료된다.신한은행 관계자는 "특히 올해는 ‘2019 WBSC 프리미어 12’가 열리는 해로 많은 야구팬들의 뜨거운 관심이 예상된다"며 "2019 프로야구 시즌에도 신한은행과 KBO리그의 동반성장을 위해 야구팬을 위한 다양한 상품·서비스를 제공할 계획"이라 말했다.한편, 신한은행은 '2019 신한은행 MY CAR KBO리그'의 개막과 상품 출시를 맞아 6월 30일까지 ‘LUCKY BOX 이벤트’를 진행한다.신세계상품권, 야구굿즈 상품권, 프로야구 예매권, 컴투스 프로야구 게임쿠폰, 편의점 상품권이 랜덤으로 들어있는 100% 당첨 럭키박스를 ‘2019 MY CAR 프로야구 예적금’ 신규 고객에게 증정하고, 시즌 종료 후 추첨을 통해 한국GM 스파크 자동차를 선물할 예정이다.