ÇÁ¸°Æ® ±Û¾¾ÀÛ°Ô ±Û¾¾Å©°Ô kakaostory
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[µ¥ÀÏ¸®ÇÑ±¹ ÃÖ¼º¼ö ±âÀÚ] ¹Ì·¡¿¡¼Â´ë¿ì´Â Áö³­ 8ÀÏ Æ÷½ÃÁð½º È£ÅÚ¿¡¼­ ÄÚ¶÷ÄÚÀÚ»ê½ÅÅ¹°ú '¸®Ã÷ÅõÀÚ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇÑ ¾÷¹«Á¦ÈÞ' ¾çÇØ°¢¼­¸¦ Ã¼°áÇß´Ù°í 10ÀÏ ¹àÇû´Ù.

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ÀÔ·Â½Ã°£ : 2019/01/10 10:21:51 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2019/01/10 10:21:51

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ÀÌ¹ø ½ÃÁðµµ ¹æÅº¼Ò³â´Ü 19À§???
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1.¿ö³Ê¿ø, 11¿ù ÄÄ¹é...ÆÒµéÀÇ ÃÊ°í ¼±¹°Àº?
2.ÆÒÄÉÀÌÅ©, ¾ÆÀÌµ¹·©Å· ½ÃÁð3 ½ÃÀÛ! ÆÒÅ¬·´ ´Ù±ÞÇÑ ¸ð½À~
3.À§³Ê, ÈÞ½Ä±â¶ó ±×·±°¡? »óÀ§±Ç ÁøÀÔ ½ÇÆÐ..

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