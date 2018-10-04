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ÀÔ·Â½Ã°£ : 2018/10/04 15:23:50 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2018/10/04 15:23:50
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¹æÅº¼Ò³â´Ü, ¾ÆÀÌµ¹ ·©Å· ÇöÀç 18µî!!!
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1.¾ÆÀÌÄÜ, ÄÄ¹é...ÆÒµéÀÇ ÃÊ°í ¼±¹°Àº?
2.ºñÅõºñ, ÇöÀç ·©Å· 3À§! µ¥ºß 6³âÂ÷ Áß°ß ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì
3.À§³Ê, ÈÞ½Ä±â¶ó ±×·±°¡? "·©Å· 5À§"

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